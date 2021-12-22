Крымскотатарский телеканал ATR прекратил вещание на Крым из-за нехватки финансирования

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Крымскотатарский телеканал ATR прекратил спутниковое вещание на Крым. Такое решение, сообщается на сайте канала, было принято из-за нехватки финансирования из бюджета Украины.

Коллектив телеканала, говорится в сообщении, не в состоянии оплатить задолженность перед провайдером, обеспечивающим спутниковое вещание. Телеканал продолжит вещание в украинских кабельных сетях и онлайн-платформах, включая YouTube.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 20 декабря попросила правительство выделить средства ATR, сообщал ТАСС. «Такая ситуация недопустима», — подчеркнула она.

Телеканал ATR прекратил аналоговое вещание в Крыму в апреле 2015 года из-за отсутствия российской лицензии. Финансировать ATR, редакция которого находится в Киеве, парламент Украины разрешил в 2016 году.

В начале 2020 года коллектив телеканала из-за нехватки средств был сокращен на 45%. Тогда ATR после обращения уполномоченного Верховной рады по правам человека выделили финансирование из госбюджета.

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