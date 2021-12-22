Die Welt: силы быстрого реагирования НАТО перевели в режим повышенной готовности из-за размещения войск России у границ Украины

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НАТО повысила боеготовность сил быстрого реагирования, насчитывающих 40 тысяч человек, из-за размещения российских войск вблизи границ Украины, сообщила немецкая газета Die Welt, ссылаясь на высокопоставленного дипломата НАТО.

По словам источника, должна быть готова к развертыванию в кризисном регионе в течение пяти дней вместо семи, как было ранее. Также в режим повышенное готовности перевели спецназ и подразделение логистики.

НАТО повысило боеготовность как из-за ситуации на границе России и Украины, так и для того, чтобы усилить защиту Польши, Румынии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Представитель НАТО в разговоре с Die Welt не подтвердил эту информацию. «Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог», — сказал представитель НАТО.

С начала ноября западные СМИ, политики и спецслужбы сообщают, что Россия наращивает группировку своих войск на границе с Украиной. Как утверждают источники американских и европейских СМИ, Россия может начать вторжение в Украину в начале 2022 года. Россия настаивает, что перемещение войск по ее территории — исключительно внутреннее дело.

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