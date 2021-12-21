В Чечне арестованные модераторы оппозиционного телеграм-канала объявили голодовку

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Двое арестованных братьев — модераторы оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95 — объявили голодовку после отказа суда передать их дело из Чечни на рассмотрение в другой регион. Об этом «Медузе» сообщил пресс-секретарь кризисной группы «СК SOS» Мирон Розанов.

Исаев и Магамадов объявили об этом 21 декабря на заседании Ачхой-Мартановского районного суда Чечни, который рассматривает по существу уголовное дело о пособничестве терроризму, возбужденное в отношении братьев.

Исаев и Магамадов находятся под арестом больше десяти месяцев. Во время ареста они сообщали, что к ним применяют пытки, оказывают давление, принуждая отказаться от адвокатов, а дальние родственники угрожают им убийством чести.