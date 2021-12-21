Российские военные попали под лавину в Южной Осетии. Двое погибли

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Пятеро российских военных попали под снежную лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Под лавиной оказался кабинка военных на посту в , уточнили в МЧС Южной Осетии.

В результате случившегося погибли двое военных: одного нашли без признаков жизни, второй умер по пути в больницу, рассказали в МЧС. Еще двоих человек нашли живыми, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, у них обморожены ноги. Поиски пятого военного продолжаются.