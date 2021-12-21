Россиянка Софья Сапега, обвиняемая в разжигании вражды в Беларуси, подала прошение о помиловании

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Гражданка РФ Софья Сапега попросила президента Беларуси о помиловании. Об этом рассказал радиостанции «Эхо Москвы» отчим Сапеги Сергей Дудич.

Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президента. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать, что будет.

Дудич напомнил, что родственники обращались в администрацию президента РФ после задержания Сапеги. «Нам пришел ответ из МИДа, что ваше дело и судьба Софьи находятся под контролем, и что российские дипломаты следят за ситуацией и ходом расследования. Что можем, мы делаем — мы стучались везде», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая 21 декабря на вопрос журналистов о россиянах, задержанных в Беларуси, заявил: «Все, что можно, делается для защиты интересов наших граждан». Власти России и Беларуси, добавил он, «находятся в постоянном диалоге» по этому вопросу.

Софья Сапега была задержана вместе с бывшим главным редактором оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске в мае.

В декабре Следственный комитет Беларуси предъявил россиянке Сапеге окончательное обвинение по статье о разжигании вражды. Как писала «Русская служба Би-би-си», Сапеге грозит шесть лет лишения свободы — это минимальный срок по статье с учетом досудебного соглашения со следствием, которое она заключила. Отчим Сапеги говорил, что она «рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет».

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