В Совете Федерации разработали законопроект о роботах и их взаимоотношениях с человеком

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о правовом регулировании в сфере оборота роботов. Документ был направлен для отзыва в Минэкономразвития и Минцифры. Он также оказался в распоряжении агентства ТАСС.

Законопроект дает определение понятию «робот», устанавливает сферы применения роботов (от образовательной до военной) и классы их опасности, а также закрепляет правила взаимоотношений робота и человека.

Законопроект запрещает оборот на территории России роботов, которые обладают возможностью самостоятельно принимать решения и которым намеренно придали свойства, позволяющие использовать их вместе с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Использование роботов, согласно документу, возможно по лицензии. Ее не смогут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, если они имеют статус «иностранных агентов», если их контролирует иностранный инвестор или если предприниматель имеет непогашенную судимость за преступления.

Ранее в России неоднократно разрабатывали документы, предлагающие урегулировать сферу создания и применения роботов.

В 2020 году правительство России приняло концепцию о регулировании отношений в сфере робототехники. Заложенные в ней этические нормы похожи на законы робототехники, сформулированные писателем-фантастом Айзеком Азимовым в 1940-х годах.

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