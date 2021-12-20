В Саратове полицейский пять месяцев майнил криптовалюту в здании ГИБДД. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей

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Суд в Саратове приговорил бывшего местного полицейского к штрафу в размере 30 тысяч рублей по делу о превышении должностных полномочий, сообщило областное управление Следственного комитета.

По версии следствия, инспектор регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Саратове с февраля по июль 2021 года использовал пустующее помещение в здании ГИБДД для майнинга криптовалюты.

В сообщении СК сказано, что сотрудник использовал «два электронных устройства, посредством которых осуществлялось получение криптовалюты» в интернете. Ранее Baza писала, что в одном из технических помещений в здании нашли «два майнера для добычи биткоинов».

В СК заявили, что из-за майнинга ГИБДД переплатило за электроэнергию 231 тысячу рублей. Сотрудник, уволенный со службы, возместил ущерб, признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд лишил бывшего полицейского права в течение двух лет работать в правоохранительных органах.

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