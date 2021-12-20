В колонии к Алексею Навальному приставили сотрудника ФСИН с видеорегистратором. Он ходит с ним на уроки по швейному делу

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Российский политик Алексей Навальный рассказал, что начал обучение швейному делу в колонии № 2 в Покрове, где он отбывает срок. Сообщение об этом появилось в соцсетях оппозиционера.

О том, что Навальный станет работать в колонии по профессии «швея», сам политик рассказал в начале декабря. После этого его отправили на учебу, которую Навальный сравнил с «настоящим ПТУ», где, по его словам, есть классные комнаты, практические и контрольные работы, а также две «очень терпеливые» учительницы.

Видимо, как самому сомнительному пэтэушнику мне полагается специальный сотрудник. Он садится за соседнюю парту, ставит на стол направленный на меня видеорегистратор и сидит так все пять часов уроков. В шапке и бушлате. Рядом со швейной машинкой. Иногда говорит мне что-то вроде: «Алексей Анатольевич, прекратите смотреть в окно, там нет ничего интересного». В такие моменты ощущение возврата во времени вообще 100%.

По словам Навального, он хорошо осваивает теоретическую часть и уже получил «пятерку» за контрольную работу, а «вот шить не выходит».

Скорость шитья регулируется педалью, и машинка у меня либо стоит, либо с огромной скоростью фигачит совершенно косую строчку, что вводит меня в состояние бешенства, и тогда, ясен пень, вообще ничего не получается. Как мудро сказала учительница: «А не надо было лапищу 46 размера отращивать!» Все так. Не надо было. Ну, научусь, наверное. Ведь учиться никогда не поздно.

Алексей Навальный с февраля по октябрь 2021 года стоял на учете как склонный к побегу, из-за чего по ночам его каждый час будили для проверки. Затем его сняли с этого учета и поставили на профилактический учет как экстремиста и террориста, который предполагает меньше проверок. Навальный подал в суд иск с требованием признать постановку на учет незаконной.

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