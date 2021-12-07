Алексей Навальный начал работать в колонии швеей. И выступил в защиту феминитивов

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Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что начал работать в швейном цеху колонии в Покрове, где он отбывает срок. Сообщение об этом появилось в его инстаграме.

Навальный рассказал, что его вызвало начальство лагеря и предложило на выбор несколько профессий, поскольку «исправление невозможно без привлечения к трудовой деятельности». Навальный выбрал работу в швейной промзоне.

«Значит, швея», — сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие. Обязательно надо сказать «швея» в женском роде, чтоб поддеть. Слова «швей» вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть. А потом смотрю в заявлении на обучение: «швея». И на всех стендах «швея». И во всех документах. Так и называется эта профессия — «швея». Другого названия нет.

Навальный напомнил, что раньше шутил над феминитивами, а сейчас жизнь пошутила над ним. «Какая тебе разница, швея ты или швей?» — задался он вопросом.

Так что я и раньше-то был не против феминитивов (то есть слов вроде «авторка» и «редакторка»), но считал это неважной ерундой и хорошим поводом для троллинга, а сейчас так вообще горячо поддерживаю право каждого называться так, как он хочет. В конце концов, язык для этого и существует, и он должен развиваться в соответствие с запросами общества.

Обращаясь к читателям, Навальный спросил, как можно обозначить слово «швея» в мужском роде, и предложил четыре своих варианта: «швейк», «швендр», «швелендр» и «швелуэпсер». Пользователи в ответ предложили вариант «портной».

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