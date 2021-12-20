Суд в Москве со второй попытки отправил сына Павла Астахова под домашний арест по делу о мошенничестве

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Головинский суд Москвы отправил Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена России , под домашний арест по делу . Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

В конце ноября тот же суд отказался назначать домашний арест Антону Астахову по этому делу. Тогда ходатайство следствия рассматривала судья Елена Астахова. Защите удалось убедить ее, что в деле нет ясных доказательств причастности Астахова к преступлению, сообщал «Коммерсант».

По данным газеты, прокуратура решение суда обжаловала. Ранее сообщалось, что ведомство наоборот не поддержало позицию следствия. В итоге Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции. Во второй раз ходатайство о домашнем аресте Астахова рассматривал другой судья — Дмитрий Арнаут, следует из картотеки московских судов.

Антона Астахова обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, сообщали Mash и «Коммерсант». По версии следствия, Астахов-младший и его бизнес-партнер Дмитрий Аресьев незаконно получили контроль над компанией, название которой не уточняется, и оформили на нее кредиты на несколько миллиардов рублей. После этого партнеры совершили несколько притворных сделок и потребовали возврат НДС на сумму 130 миллионов рублей.

По данным «Коммерсанта», Астахов-младший получил финансово-юридическое образование в Великобритании и США. Он вернулся в Россию в 2011 году и занялся бизнесом. В 2014-м Астахов-младший был владельцем акций крымского Регионального банка развития (РБР), инвестиционной компании «Церих» и Анкор банка. Последний он также возглавлял в качестве президента. Однако РБР и Анкор банк в итоге лишились лицензии. По информации ТВ2, Антон Астахов женат на дочери губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

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