Папа римский назвал домашнее насилие «дьявольским»

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Папа Римский Франциск осудил насилие над женщинами в семье. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в программе итальянского Canale 5, отвечая на вопрос женщины по имени Джованна, пережившей насилие в семье.

«Число женщин, которых избивают и унижают в семьях, очень, очень велико, — сказал Франциск. — Это нечто дьявольское, потому что это использование в своих интересах человека, который не может защитить себя, который может только [пытаться] блокировать удары. Это унизительно. Очень унизительно».

Обращаясь к Джованне, он подчеркнул, что тот факт, что она пережила домашнее насилие, не унижает ее достоинство. «Если бы у тебя не было достоинства, тебя бы здесь не было», — отметил Франциск.

Как отмечает The Guardian, это самое резкое на настоящий момент высказывание папы римского на тему домашнего насилия.

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