Перейти к материалам
Кнопка поддержки

На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти взорвался баллон. В компании сказали, что на выпуск машин это не повлияет

Источник: Интерфакс

В Тольятти в одном из цехов «АвтоВАЗа» на чугунном производстве 19 декабря взорвался ацетиленовый баллон, сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В компании заявили, что нештатная ситуация со взрывом никак не повлияет на производство автомобилей. Баллон взорвался во время сварочных работ, пояснили в пресс-службе компании.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка

Да!
Реклама