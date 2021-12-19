На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти взорвался баллон. В компании сказали, что на выпуск машин это не повлияет

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В Тольятти в одном из цехов «АвтоВАЗа» на чугунном производстве 19 декабря взорвался ацетиленовый баллон, сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В компании заявили, что нештатная ситуация со взрывом никак не повлияет на производство автомобилей. Баллон взорвался во время сварочных работ, пояснили в пресс-службе компании.

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