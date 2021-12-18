«Справедливая Россия» предложила изменить законы о выборах. И ввести электронное голосование на половине участков

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Группа депутатов парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым и сенатор Ольга Епифанова внесли на рассмотрение Госдумы пакет из пяти законопроектов о выборах.

В одном из законопроектов «эсеры» предложили шире использовать комплекты для электронного голосования и технические средства подсчета голосов. По мнению депутатов, такие комплексы должны быть на не менее, чем 50% общего количества избирательных участков. По мнению авторов инициативы, это «делает процедуру подсчета голосов более прозрачной» и «снижает возможность фальсификаций».

В другом законопроекте парламентарии предложили восстановить городов, которые ранее ограничили в рамках муниципальной реформы. Авторы инициативы раскритиковали существующую модель, когда мэров выбирают не граждане на прямых выборах, а местные депутаты, а в ряде городов администрациями руководят сити-менеджеры.

В третьем законопроекте представители «эсеров» предложили перенести единый день голосования на один месяц — со второго воскресенья сентября на второе воскресенье октября. В сентябре, пишут авторы документа в пояснительной записке, по ряду причин невозможно обеспечить высокую явку.

В четвертой инициативе депутаты предложили запретить действующим губернаторам и временно исполняющим обязанности глав регионов одновременно работать и участвовать в выборах. По мнению депутатов, это снизит влияние «административного ресурса».

В пятом законопроекте предлагается изменить порядок выборов в одномандатных избирательных округах и ввести второй тур, как на президентских выборах. Парламентарии предложили объявлять второй тур, если никто из кандидатов не набрал 50% голосов. По мнению депутатов, это «повысит конкуренцию среди кандидатов, и как следствие, интерес избирателей к выборам в целом».

В сентябре после выборов в Госдуму КПРФ заявила о фальсификациях, допущенных в ходе электронного голосования в Москве, и отказалась признать результаты выборов в городе. Коммунисты проводили акции протеста против итогов выборов, а также оспаривали их результаты в суде.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!