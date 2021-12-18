Россия официально вышла из Договора по открытому небу
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18 декабря Россия официально вышла из группы стран — участников Договора по открытому небу, говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
В МИД обвинили США в «развале» договора и возложили на американские власти ответственность «за деградацию договорного режима». В ведомстве считают, что без участия США и России эффективность договора резко снизится, поскольку «зона его применения уменьшится примерно на 80%».
В 2020 году США официально уведомили своих партнеров о решении выйти из Договора об открытом небе. Они объяснили это тем, что Россия нарушала условия договора, запрещая наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Москва нарушения отрицала и, в свою очередь, обвиняла в них Вашингтон.
В январе 2021 года российский МИД объявил о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу. 19 мая денонсацию договора одобрила Госдума, 2 июня — Совет Федерации.