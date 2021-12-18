Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

18 декабря Россия официально вышла из группы стран — участников , говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

В МИД обвинили США в «развале» договора и возложили на американские власти ответственность «за деградацию договорного режима». В ведомстве считают, что без участия США и России эффективность договора резко снизится, поскольку «зона его применения уменьшится примерно на 80%».

В 2020 году США официально уведомили своих партнеров о решении выйти из Договора об открытом небе. Они объяснили это тем, что Россия нарушала условия договора, запрещая наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Москва нарушения отрицала и, в свою очередь, обвиняла в них Вашингтон.

В январе 2021 года российский МИД объявил о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу. 19 мая денонсацию договора одобрила Госдума, 2 июня — Совет Федерации.

Читайте также

США выходят из договора об открытом небе. Что это за договор? Для России это важно? 9 карточек

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!