Суд в Болгарии отпустил под залог россиянина, обвиненного в шпионаже на военном заводе

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Апелляционный суд болгарского города Пловдив освободил под залог из-под стражи троих иностранцев, которые работали на военном заводе «Арсенал»-Казанлык и были задержаны по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Среди обвиняемых — 24-летний и 59-летняя граждане Литвы, а также 60-летний гражданин России. Им предъявлены пять обвинений, в том числе в неправомерном доступе к секретной информации и похищении технологических документов.

Суд согласился с выдвинутыми обвинениями, но также посчитал, что при замене меры пресечения нет опасности, что фигуранты дела совершат новое преступление. За каждого из них был установлен залог в 10 тысяч левов (около пяти тысяч евро).

По данным местных изданий DC News и «Монитор», обвиняемые — российский ученый Сергей Зоненко, его жена Ольга Гельдке и их сын Вениамин, у которых есть гражданство Литвы. Зоненко жил в Болгарии последние восемь лет, а на заводе занимал должность начальника подразделения кумулятивных боеприпасов.

Троих иностранцев задержали 5 октября при попытке пересечь на машине болгарско-греческую границу. Их заподозрили в шпионаже и вскоре арестовали.

Полиция сообщала, что все трое работали с инновационными технологиями на заводе «Арсенал» и были в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября, после чего не вернулись на работу. В это время на заводе обнаружили пропажу документов с «чрезвычайно важной для компании информацией», представляющей интерес для болгарских и иностранных конкурентов. Впоследствии эти документы были найдены в автомобиле подозреваемых.

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