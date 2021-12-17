Польский военнослужащий бежал в Белоруссию через границу и попросил там убежище. Государственное ТВ Белоруссии сразу записало с ним интервью

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Польский военный, несший службу на белорусско-польской границе, дезертировал и попросил в Белоруссии политическое убежище. Об этом сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на источники.

По данным издания, инцидент произошел вечером 16 декабря. Военнослужащий оставил свое оружие в расположении части. По словам сослуживцев, до окончания службы ему оставалось несколько дней.

Погранслужба Белоруссии заявила, что военнослужащий по имени Эмиль Чечко был задержан в приграничной полосе и что после этого он попросил политическое убежище «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

Пресс-служба дивизии, где служил солдат, подтвердила, что он оставил свой пост и что на границе начата поисковая операция. При этом информацию о побеге в Белоруссию в дивизии пока не подтвердили, подчеркнув, что поиски продолжаются. В Минобороны Польши заявили, что у сбежавшего военного были проблемы с законом.

Сразу после побега Чечко дал большое интервью белорусским провластным журналистам. Днем 17 декабря его планирует показать государственный телеканал «Беларусь 1».

На границе Белоруссии и Польши сохраняется напряженная обстановка, вызванная попытками тысяч мигрантов с Ближнего Востока прорваться на территорию ЕС. Власти Польши заявляли, что мигранты действуют под контролем белорусских силовиков. После прямых контактов Александра Лукашенко с Ангелой Меркель попытки прорыва прекратились, а мигрантов начали массово вывозить из Белоруссии на родину.

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