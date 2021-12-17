Госдума приняла закон о Fan ID. С июня 2022 года продавать билеты на спортивные соревнования будут по «паспорту болельщика»

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Закон о введении в России «паспорта болельщика» — Fan ID — для доступа на соревнования прошел третье, окончательное, чтение в Госдуме. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива вносит поправки в закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей, а также вводит понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — для электронного документа идентификации зрителя, участника спортивных соревнований, а также их организаторов. Предполагается, что получить «паспорт болельщика» можно будет на сайте госуслуг.

Кроме того, закон устанавливает причины для отказа в выдаче Fan ID или приостановки его действия. Так, основанием для отказа могут стать данные о том, что болельщик нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии в России или других странах, а также информация «о намерении совершить» противоправные действия.

Список спортивных мероприятий, для посещения которых введут идентификацию зрителей, установит правительство. Купить билеты на такие соревнования можно будет только с Fan ID.

Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года.

Впервые систему Fan ID в России использовали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а потом во время домашнего Кубка конфедераций в 2017-м. После чемпионата мира по футболу в 2018-м чиновники решили распространить Fan ID на внутрироссийские соревнования.

Некоторые футбольные клубы, политики, а также болельщики критиковали Fan ID из-за того, что пропуска приведут к сокращению посещаемости соревнований. В частности, фраза «Нам не нужен Fan ID!» стала одним из главных лозунгов недавних протестов, который начали фанаты ЦСКА и поддержали болельщики других клубов. Таким образом они отреагировали на то, что депутаты Госдумы использовали ситуацию с в конце ноября в Москве для продвижения законопроекта о «паспортах болельщика».

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