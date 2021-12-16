Власти заявляют о 58% привитых взрослых россиян. Но в опросе ВЦИОМ только 42% сказали, что вакцинировались

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный вакцинации и отношению к ней россиян. О том, что уже сделали прививку, в ходе опроса сообщили 42% респондентов.

Еще 27% опрошенных выразили готовность вакцинироваться одной из доступных в России вакцин. О том, что не стали бы делать прививку, заявили 29% респондентов.

Опрос проводился 12 декабря среди совершеннолетних жителей России. ВЦИОМ отмечает, что для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Данные ВЦИОМ значительно отличаются от официальной информации о вакцинации. На сайте «Стопкоронавирус.рф» указано, что по состоянию на 10 декабря (за два дня до проведения опроса) вакцинацию завершили 67,3 миллиона россиян. Это 58,1% жителей страны.

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