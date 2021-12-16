В США рассекретили 1500 документов по делу об убийстве Джона Кеннеди

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Национальное управление архивов и документации США опубликовало новую порцию ранее засекреченных материалов о расследовании убийства 35-го президента страны Джона Кеннеди. Новый архив составляет около 1500 файлов.

Как сообщает Associated Press, ничто не указывает на то, что эти записи содержат новые откровения, которые могли бы радикально изменить понимание событий, связанных с убийством Кеннеди в Далласе стрелком Ли Харви Освальдом.

Среди рассекреченных документов — телеграммы, служебные записки, следственные отчеты, подготовленные ЦРУ, ФБР, Государственным департаментом и Пентагоном.

В документах среди прочего говорится, что Ли Харви Освальд перед убийством Кеннеди обращался за визой в посольства СССР и Кубы в Мехико. Находясь в советском посольстве, он общался с офицером КГБ. После убийства Кеннеди власти Мексики задержали сотрудника кубинского посольства, с которым говорил Освальд.

Среди прочего в одном из документов ЦРУ говорится о заговоре властей США, планировавших убийство тогдашнего кубинского лидера Фиделя Кастро.

35-й президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. По подозрению в покушении был задержан Ли Харви Освальд. Через два дня после случившегося, 24 ноября, владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби застрелил Освальда. Как установило следствие, он действовал один.

В прошлые годы США уже рассекречивали документы об убийстве Джона Кеннеди. Следующую порцию материалов об этом планируют опубликовать в 2022 году.

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