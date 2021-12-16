В Петербурге прекратили уголовное дело против тещи рэпера Энди Картрайта. Ее подозревали в пособничестве в его убийстве

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В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении 68-летней Елены Кохал — тещи рэпера Энди Картрайта, дело об которого расследуют с июля 2020 года. Об этом «Фонтанке» рассказал ее адвокат Юрий Авдеев.

Постановление о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления следствие вынесло накануне.

«Елена Кохал имеет право на реабилитацию, включая компенсацию морального вреда за пятидневное содержание в изоляторе и унизительное правосудие. И прокурор должен извиниться», — пояснил защитник.

Другой адвокат Кохал Сергей Лукьянов заявил «Комсомольской правде», что материалы дела опровергают ее причастность к пособничеству в убийстве.

По версии следствия, Елена Кохал находилась в квартире в момент убийства Энди Картрайта и последующего расчленения его тела. В октябре 2020-го тещу рэпера задержали по обвинению в пособничестве в убийстве и попытались арестовать, но в итоге следствие отозвало ходатайство об аресте.

Защита Елены Кохал полагает, что таким образом следствие пыталось склонить ее дочь Марину Кохал к признанию в убийстве мужа. По данным «Фонтанки», вдове Картрайта предлагали дать признательные показания, чтобы выпустить на свободу ее мать и вернуть в семью ребенка, отправленного в детский дом. Она отказалась.

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