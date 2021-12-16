Сеть гипермаркетов «Лента» договорилась о покупке «Утконоса» за 20 миллиардов рублей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Сеть гипермаркетов «Лента» покупает сервис по доставке продуктов на дом «Утконос». Базовая цена сделки, сообщила «Лента», составляет 20 миллиардов рублей. Средства для покупки «Утконоса» планируется получить за счет дополнительного выпуска акций «Ленты».

Приобретение «Утконоса» позволит «Ленте» значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов, обладающей лояльной базой покупателей, уникальными компетенциями и конкурентными преимуществами. Сделка также позволит компании более эффективно конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».

Закрыть сделку планируется в 2022 году.

После объявления о сделке акции «Ленты» на Московской бирже подорожали более чем на 4%.

«Утконос» основан в 2000 году. Это одна из первых в России компаний, специализирующихся на доставке продуктов питания на дом. «Утконос» входит в инвестиционную группу «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая также является акционером «Ленты».

Компания «Лента» была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году. Сначала она развивалась на северо-западе России, первые магазины за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области открылись в 2006 году. В Москву и Подмосковье «Лента» пришла в 2013 году.

В мае 2021 года «Лента» объявила о покупке сети супермаркетов «Билла» за 215 миллионов евро (около 19,3 миллиарда рублей по курсу на тот момент).

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!