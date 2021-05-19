Сеть «Лента» объявила о покупке российской «Биллы»
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Торговый ритейлер «Лента» покупает «Billa Россия», владеющую сетью продуктовых магазинов. Сумма сделки составит 215 миллионов евро (около 19,3 миллиарда рублей).
Покупка 161 магазина «Билла», говорится в заявлении на сайте «Ленты», значительно расширит присутствие компании на рынке Москвы и Московской области. После закрытия сделки доля «Ленты» в этих регионах составит около 3%.
Магазины «Билла» будут переведены под бренд «Лента». Торговая марка «Billa Россия» прекратит существование.
Закрыть сделку планируется в сентябре 2021 года, если ее одобрит Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Компания «Лента» была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году. Сначала она развивалась на северо-западе России, первые магазины за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области открылись в 2006 году. В Москву и Подмосковье «Лента» пришла в 2013 году. По данным на сайте компании, у «Ленты» 255 гипермаркетов и 139 супермаркетов по всей России.
«Билла Россия», учрежденная немецкой компанией REWE Zentral, развивающей магазины Billa в Австрии и Восточной Европе, появилась в 2004 году. Большинство магазинов «Билла» работают в Москве, Московской области и соседних с ней регионах.
С начала мая это уже второе сообщение о крупной сделке на рынке российского продуктового ритейла. 18 мая было объявлено о покупке «Магнитом» сети магазинов «Дикси».