«Магнит» договорился о покупке «Дикси». Сделка оценивается в 92 миллиарда рублей

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Торговая сеть «Магнит» договорилась о покупке магазинов группы «Дикси».

В рамках сделки, сообщил «Магнит», планируется приобрести 2612 магазинов «Дикси», работающих в Москве, Петербурге и других городах России, а также 39 торговых точек под брендом «Мегамарт».

Предварительная оценка приобретаемого бизнеса — 92,4 миллиарда рублей. Но финальная сумма сделки подлежит «определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки».

«Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом.

Сделку, которую еще предстоит одобрить Федеральной антимонопольной службе (ФАС), планируется закрыть в августе-сентябре 2021 года.

«Магнит» занимает второе место в России по обороту среди компаний — продуктовых ритейлеров. «Дикси» также входит в число крупнейших в России торговых сетей.

В 2019 году «Дикси» объединилась с торговыми сетями «Красное & Белое» и «Бристоль».

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