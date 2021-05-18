«Магнит» договорился о покупке «Дикси». Сделка оценивается в 92 миллиарда рублей
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Торговая сеть «Магнит» договорилась о покупке магазинов группы «Дикси».
В рамках сделки, сообщил «Магнит», планируется приобрести 2612 магазинов «Дикси», работающих в Москве, Петербурге и других городах России, а также 39 торговых точек под брендом «Мегамарт».
Предварительная оценка приобретаемого бизнеса — 92,4 миллиарда рублей. Но финальная сумма сделки подлежит «определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки».
«Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом.
Сделку, которую еще предстоит одобрить Федеральной антимонопольной службе (ФАС), планируется закрыть в августе-сентябре 2021 года.
«Магнит» занимает второе место в России по обороту среди компаний — продуктовых ритейлеров. «Дикси» также входит в число крупнейших в России торговых сетей.
В 2019 году «Дикси» объединилась с торговыми сетями «Красное & Белое» и «Бристоль».