Главу ярославского клуба «Десантник» оштрафовали за перформанс с пожеланием смерти геям

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Мировой суд Ленинского района Ярославля оштрафовал на пять тысяч рублей руководителя военно-патриотического клуба «Десантник» Андрея Палачева из-за показательного выступления, во время которого участники клуба разбили кувалдой муляж кирпича с надписью «Смерть пидорам». Об этом сообщает «ЯрНьюс».

Палачева признали виновным в нарушении требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их развитию (часть 1 статьи 6.17 КоАП РФ).

Выступление, ставшее причиной штрафа, прошло в конце августа. Во время перформанса воспитанники Палачева, одетые в форму десантников, подняли одного из участников клуба на руки, положили ему на живот муляж кирпича и разбили его кувалдой.

В зале дворца культуры, где устроили шоу, среди зрителей находились дети. В ДК заявили, что выступление не было согласовано. Палачев объяснил случившееся тем, что в его клубе «просто „дырявых“ не любят».

Провести проверку выступления пообещал уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин, с заявлением в правоохранительные органы обратились ветеранские организации. В ноябре на Палачева составили административный протокол.

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