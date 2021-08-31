В Ярославле во дворце культуры военно-патриотический клуб показал перформанс с пожеланием смерти гомосексуалам

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В Ярославле участники военно-патриотического клуба «Десантник» во время показательного выступления разбили кувалдой муляж кирпича с надписью «Смерть пидорам». Об этом сообщает 76.ru.

Выступление, приуроченное к двадцатилетию клуба, проходило в дворце культуры, в зале, в том числе, находились дети. В ходе перформанса одного из участников клуба подняли на руки, затем на живот ему положили муляж и ударили по нему кувалдой.

Руководитель дворца культуры Игорь Дербин сообщил, что перформанс не был согласован: «Изначально мероприятие планировалось приятное, радостное. Их выходка была для нас неожиданной. Это не было спланировано заранее или согласовано, потому что они знали, что мы не разрешим».

Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин заявил, что проведет проверку инцидента — из-за «недопустимости нецензурной брани в пропаганде патриотического воспитания». При этом Крупин подчеркнул, что выступает «противником проведения пропаганды ЛГБТ-сообщества».

Председатель ярославской общественной организации ветеранов боевых действий на Северном Кавказе «Защитник» Тарас Сидорин подал заявление в правоохранительные органы от имени ветеранских организаций с просьбой дать правовую оценку инциденту.

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