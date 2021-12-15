В Москве установят памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

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Мосгордума одобрила предложение об установке памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, сообщает РИА Новости. Инициативу поддержали 27 депутатов, трое высказались против, еще столько же воздержались.

Согласно принятому проекту постановления Мосгордумы, памятник министру предлагается установить в сквере Дмитрия Михайликина на улице Кременчугская в районе Фили-Давыдково. 20 миллионов рублей на возведение выделит Российское военно-историческое общество, которое и выступило с соответствующим предложением.

Кроме того, Мосгордума поддержала установку скульптурной композиции, посвященной русскому историку Владимиру Герье и российскому студенчеству у главного корпуса МПГУ на улице Малая Пироговская.

Евгений Зиничев погиб в сентябре в Красноярском крае в 120 километрах от Норильска, где проходили межведомственные учения. По данным МЧС, он пытался спасти режиссера Александра Мельника. Главе МЧС было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

В ноябре именем Зиничева назвали новое газоконденсатное месторождение, открытое на Таймыре в Красноярском крае. В декабре в Элисте открыли бюст министра.

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