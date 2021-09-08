Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений. Он пытался спасти режиссера Александра Мельника. Главное
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Погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Это произошло во время межведомственных учений в Норильске, которые начались 7 сентября. «С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — сообщила пресс-служба ведомства. Зиничеву было 55 лет.
Министр погиб, спасая режиссера Александра Мельника, позже уточнила пресс-служба МЧС. Мельник прибыл в Норильск для выбора места съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что человек, которого спасал Зиничев (она не называла фамилию режиссера), поскользнулся и сорвался в воду, стоя вместе с министром на краю выступа. «Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — написала Симоньян. По данным «Интерфакса», сам Мельник тоже погиб.
Источник «Тайги.инфо» сообщил, что Зиничев и Мельник погибли на озере Лама, которое находится примерно в 120 километрах от Норильска, в северо-западной части плато Путорана. Источник РБК в то же время заявил, что это случилось на водопаде Китабо-Орон, который расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника. По неподтвержденной информации, которую привело красноярское издание «Проспект мира», на учениях пострадали еще шесть человек. При каких обстоятельствах они получили травмы, не уточняется. Издание Readovka, в свою очередь, утверждает, что Зиничев и Мельник погибли не на учениях, а при посещении водопада в заповеднике. По версии издания, не министр пытался спасти режиссера, а наоборот — Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада.
Соболезнования в связи с гибелью министра выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. «Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата. Президент направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким министра», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В сообщении на сайте Кремля Путин назвал гибель Зиничева «невосполнимой личной утратой».
Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. На протяжении почти десяти лет — с 2006 по 2015-й год — он работал в охране Владимира Путина, сопровождая того в поездках. Летом 2016 года Зиничев два месяца возглавлял Калининградскую область, но оставил пост по собственному желанию: официально Путин сообщал, что Зиничев попросил перевести его в Москву по семейным обстоятельствам, но СМИ писали, что у него «возникли проблемы с публичностью», необходимой ему как главе региона. После этого до назначения в МЧС Зиничев работал заместителем главы ФСБ. С мая 2018 года Зиничев также входил в состав Совета безопасности РФ.
Новым главой МЧС временно назначен Александр Чуприян, сообщили источники РБК. 63-летний Чуприян работает в МЧС с 2002 года. С 2006 по 2018 год он был заместителем главы ведомства — сначала при Сергее Шойгу, затем при Владимире Пучкове. В июне 2018 года, вскоре после назначения Зиничева, Чуприян стал первым заместителем министра.
Режиссер Александр Мельник снял два полнометражных художественных фильма — «Новая земля» и «Территория». «Новая земля», вышедшая в 2008 году, рассказывает об эксперименте над заключенными — из-за нехватки мест в тюрьмах их отправили на необитаемый остров на севере. Фильм, бюджет которого составил 12 миллионов долларов, получил сдержанные оценки критиков.
«Территория» вышла в 2014 году. Она была снята по одноименному роману Олега Куваева и стала римейком фильма 1978 года Александра Сурина. Картина посвящена открытию золотого месторождения на советском Севере. Ее бюджет — 500 миллионов рублей, фильм снимали при поддержке Роснедр, Русского географического общества, министерства природных ресурсов и экологии России, «Норильского никеля», МЧС и лично Сергея Шойгу. «Территория» также получила как отрицательные, так и положительные отзывы — в основном критики отмечали красивые виды природы, вошедшие в фильм, но некоторые из них отмечали, что с экранизацией роману Куваева в очередной раз не повезло.
По образованию Александр Мельник был инженером-гидрологом, он работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В 1990-х годах он был гендиректором московского издательства «Андреевский флаг», с 1992 по 2006 год — президентом организации «Фонд Андрея Первозванного», в начале 2000-х — президентом организации «Центр национальной славы России». В 2003 году Мельник учредил кинокомпанию «Андреевский флаг».