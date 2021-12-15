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Центральный районный суд Кемерова арестовал основного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева по делу о гибели 51 человека в результате .

Федяев отправлен под стражу до 14 февраля. Он не признает вину, его защита обжалует решение суда.

Суд также отправил под арест генерального директора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта „Листвяжная“» Анатолия Лобанова.

Фигурантам дела вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 217 УК) и злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК).

Федяев занимал 177 место в списке богатейших россиян, составленным журналом Forbes по итогам 2020 года. Его состояние оценивалось в 550 миллионов долларов. В 2012 году журнал оценивал его активы в 1,2 миллиарда долларов.

Федяев, Алексеев, Якутов и Лобанов были задержаны 15 декабря. За день до этого на шахту приезжал глава СК Александр Бастрыкин. После общения с родственниками погибших он заявил, что необходимо установить «роль собственников шахты в произошедшей трагедии».

В конце ноября в рамках уголовного дела были арестованы директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. Также под стражу заключили сотрудников Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина, обвиняемых в халатности.

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