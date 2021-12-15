Семья калининградца Ивана Вшивкова, обварившегося насмерть кипятком в отделе полиции, отсудила два миллиона рублей компенсации

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Центральный районный суд Калининграда взыскал в общей сложности два миллиона рублей в пользу семьи местного жителя Ивана Вшивкова, который насмерть обварился кипятком в отделе полиции. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Согласно решению суда, Минфин России должен выплатить каждому члену семьи Вшивкова — родителям, вдове и дочери — по 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Бывшего футболиста калининградской команды «Прогресс» Ивана Вшивкова задержали 19 октября 2019 года за мелкое хулиганство. Он погиб после того, как получил ожоги 95% тела в камере отдела МВД по Московскому району Калининграда. По версии полиции, мужчина повредил камеру видеонаблюдения, сорвал батарею и обварился кипятком. Семья погибшего считает, что к смерти Вшивкова причастны полицейские.

Следствие пришло к выводу, что начальник смены дежурной части отдела полиции Николай Плебух и старший оперативный дежурный Александр Иванов знали, что в камере повреждена система отопления, но не выпускали оттуда задержанного.

В январе 2021 года суд признал Плебуха и Иванова виновными в халатности и превышении служебных полномочий и приговорил к лишению свободы на срок два с половиной и два года соответственно. Приговор пока не вступил в силу. Его обжаловали обе стороны. В частности, семья Вшивкова потребовала вернуть дело в прокуратуру и предъявить бывшим полицейским обвинение в убийстве.

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