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Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче под руководством Алексея Жамнова. Россияне играли в форме с надписью «СССР»

Источник: Meduza

Сборная России по хоккею обыграла сборную Канады в матче открытия Кубка Первого канала. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе россиян шайбы забили Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев, 

Хоккеисты сборной России вышли на лед в ретро-форме, выполненной в стилистике 1956 года (тогда сборная СССР впервые выиграла Олимпиаду). На груди у россиян была надпись «СССР».

Матч с Канадой стал первой официальной игрой россиян под руководством Алексея Жамнова.

Обычно в Кубке Первого канала участвуют Россия, Швеция, Чехия и Финляндия. Сборная Канады присоединилась к нынешнему турниру в рамках своей подготовки к Олимпиаде.

В составе сборных России и Канады в прошедшем матче не было игроков НХЛ. Будут ли они принимать участие в Олимпиаде, решится позднее.

В последний раз Россия обыгрывала Канаду в 2017 году.

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