МИД пообещал оказывать «содействие» россиянину Дмитрию Попову, получившему 16 лет тюрьмы в Белоруссии за модерирование оппозиционных пабликов

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МИД России совместно с посольством России в Белоруссии «внимательно отслеживают» ситуацию с гражданином РФ Дмитрием Поповым, который получил 16 лет колонии усиленного режима по делу оппозиционера . Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, сотрудники посольства «неоднократно» посещали Попова до вынесения приговора, а также находятся в постоянном контакте с его адвокатом.

Наши коллеги в Минске находятся в постоянном контакте с российским гражданином и готовы и впредь оказывать ему необходимое содействие в рамках имеющейся компетенции.

Дмитрий Попов был модератором соцсетей проекта «Страна для жизни» блогера Сергея Тихановского. 14 декабря он получил 16 лет колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков, разжигании розни «против представителей власти» и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Попов находился под стражей с лета 2020 года. В июне 2021 года он написал письмо своей сестре, в котором попросил Владимира Путина лишить его гражданства из-за отсутствия помощи со стороны России. Он отмечал, что вопреки заявлениям Путина о том, что «Россия своих не бросает», по факту Москва вступается за своих граждан только тогда, когда эта помощь может «принести политические очки властям». По словам Попова, за год российский консул посетил его лишь раз.

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