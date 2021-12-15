Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Александр Лукашенко подписал закон о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Белорусии, ее граждан и организаций.

В случае, если эти призывы обращены к рядовым лицам, наказание составит до шести лет лишения свободы, за призывы к зарубежным государствам — до десяти лет. Если призывы привели к включению предприятий в санкционные списки или если они совершены должностным лицом, наказание может достигнуть 12 лет лишения свободы.

В пресс-службе Лукашенко назвали новый закон «адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».

В России в 2018 году в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за исполнение санкционных требований. В феврале 2021 года спикер Думы Вячеслав Володин предложил ко второму чтению добавить в законопроект ответственность за призывы к введению санкций против россиян — до трех лет лишения свободы. Документ пока не принят.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!