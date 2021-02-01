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Володин допустил введение уголовного наказания за призывы ввести санкции против россиян
Источник: ТАСС

В законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкционных требований против России могут добавить ответственность за призывы к введению санкций против россиян. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве. Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия. 

Законопроект был принят в первом чтении еще в мае 2018 года, однако с тех пор оставался без движения. 

31 января CNN сообщил, что Фонд борьбы с коррупцией призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 граждан России. Их имена телеканал не уточнил, известно лишь, что семь из них уже находятся под санкциями. 

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