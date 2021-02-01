Володин допустил введение уголовного наказания за призывы ввести санкции против россиян

В законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкционных требований против России могут добавить ответственность за призывы к введению санкций против россиян. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве. Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия.

Законопроект был принят в первом чтении еще в мае 2018 года, однако с тех пор оставался без движения.

31 января CNN сообщил, что призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 граждан России. Их имена телеканал не уточнил, известно лишь, что семь из них уже находятся под санкциями.

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