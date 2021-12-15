Госдума одобрила расширение «закона Димы Яковлева» на всех иностранцев

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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект правительства, позволяющий вводить санкции за нарушение прав россиян против граждан любых стран.

Инициатива вносит поправки в законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» — еще известный как .

Как отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке, «нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США», а действующая редакция закона предусматривает только в их отношении.

При этом нынешний законопроект не подразумевает расширения ограничений против некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности на территории России, а также запрета для всех иностранных граждан на усыновление российских сирот. Последняя мера будет действовать только в отношении граждан США.

Список иностранцев, против которых Россия ввела персональные санкции, будет вести МИД РФ.

Правительство внесло в Госдуму инициативу о расширении «закона Димы Яковлева» в июне 2021 года. В ноябре первое чтение в нижней палате парламента несколько раз откладывалось, поскольку депутаты не успевали дойти до этого пункта повестки, отмечает «Интерфакс».

Это не первые поправки к «закону Димы Яковлева». В 2020 году изменения документа позволили российским властям признавать «иностранными агентами» почти любых граждан России.

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