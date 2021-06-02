Правительство России предложило вводить санкции против любых иностранцев
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Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий вводить визовые и финансовые санкции в отношении любых иностранных граждан и лиц без гражданства.
Такие изменения предлагается внести в «закон Димы Яковлева», который сейчас позволяет вводить санкции только в отношении граждан США. Авторы законопроекта подчеркнули в пояснительной записке, что «нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США».
Санкции могут ввести, если человек:
- причастен к «нарушениям основополагающих прав и свобод человека»;
- совершил преступление против россиян, находящихся за рубежом;
- помог людям, совершившим преступления против россиян, уйти от ответственности;
- причастен к похищению и незаконному лишению свободы граждан РФ;
- вынес «необоснованные и несправедливые приговоры» в отношении россиян;
- осуществлял «необоснованное юридическое преследование» россиян;
- принял «необоснованные решения, нарушившие права и законные интересы» российских граждан и организаций.
Санкции предполагают запрет на въезд в РФ, арест активов и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями людей, против которых ввели ограничения.
Авторы законопроекта отметили, что предложенные изменения не запрещают иностранным гражданам усыновлять российских сирот. Этот запрет «по-прежнему будут распространяться только на граждан США, что обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства», сказано в пояснительной записке.
Поправки к «закону Димы Яковлева», принятые в 2020 году, позволили властям России признавать «иностранными агентами» почти любых граждан России.