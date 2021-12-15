Байден анонсировал новый продолжительный разговор с Путиным

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Президент США Джо Байден заявил, что планирует снова пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас будет продолжительный разговор», — сказал Байден в ответ на вопрос одного из журналистов, существует ли необходимость в новом российско-американском саммите.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя «Интерфаксу» слова Байдена, допустил, что разговор может состояться до конца года. «Но конкретных договоренностей нет», — отметил он.

Путин и Байден 7 декабря пообщались по видеосвязи. Разговор был закрытым для прессы и продолжался около двух часов. Основной темой переговоров была ситуация вокруг Украины.

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