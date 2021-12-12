В Екатеринбурге, Архангельске и Новосибирске прошли акции против введения QR-кодов

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Жители Новосибирска, Екатеринбурга и Архангельска провели акции протеста против QR-кодов.

В Екатеринбурге на акцию, которая была согласована властями, пришли, по данным корреспондента E1.Ru около 350 человек. Организовал акцию юрист Иван Волков, который безуспешно пытается оспорить введение QR-кодов в регионе. На акции Волков, в частности, заявил, что «маски — способ порабощения людей», и признался, что у него самого нет ни QR-кода, ни прививки.

В Екатеринбурге 12 декабря прошли еще две согласованные акции — против строительства термального комплекса «Баден-Баден» и против ликвидации . Они привлекли меньше участников, чем акция против QR-кодов.

В Архангельске протестовать против QR-кодов на площади Ленина собрались около 100 человек. Полиция задержала нескольких активистов. Участники акции устроили шествие к отделению, куда доставили задержанных, а также выстроились цепью напротив здания ГТРК «Поморье», сообщала SOTA.

На двоих задержанных — Владимира Когута и Сергея Антуфьева — составили протоколы об административном нарушении и оставили в отделении на ночь.

В Новосибирске 12 декабря также прошла акция против QR-кодов, однако на ней было больше полицейских, чем участников.

«НГС.Новости» связывает это с тем, что нескольких активистов задержали накануне. Те же, кто все-таки дошел до места проведения акции, отправились оттуда к отделу полиции № 7, чтобы узнать о судьбе задержанных. Протестная акция, написали «НГС.Новости», по факту состоялась, но «прошла в непривычной для ее участников форме стояния у отдела полиции».

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