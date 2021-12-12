Страны «Большой семерки» предупредили Россию о тяжелых последствиях в случае нападения на Украину

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Нападение России на Украину будет «дорого стоить» и повлечет за собой «огромные последствия», говорится в заявлении, принятом участниками саммита стран «Большой семерки», который прошел в Ливерпуле.

«Мы призываем Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств в отношении прозрачности военной деятельности», — подчеркивается в документе, опубликованном МИД Великобритании.

Страны «Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — единогласно осуждают «наращивание Россией военной мощи и агрессивную риторику в отношении Украины».

Какие-либо конкретные меры воздействия на Россию в документе не упоминаются.

На Западе в последние недели сообщают об очередном наращивании российских войск на границах с Украиной. Российская сторона категорически отрицает какую-либо подготовку к вторжению и подчеркивает, что передвижение военных на ее территории является сугубо внутренним делом. Ситуация вокруг Украины, в частности, обсуждалась на переговорах президентов РФ и США, которые прошли 7 декабря по видеосвязи.

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