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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал переговоры Владимира Путина и Джо Байдена.

«Особых поводов для радости, конечно же, не было. Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьезная и требует постоянного внимания главы государства, что президент и делает», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

В ходе переговоров, отметил Песков, «темы обсуждались весьма и весьма сложные, а главное, что в основном темы, которые касались разногласий». Например, рассказал Песков, Путин считает «красной линией» членство Украины в НАТО, в то время как президент США заявил, что не собирается принимать во внимание ничьих «красных линий». «Концептуально это очень и очень серьезное разногласие России и США», — сказал Песков.

Песков также отдельно отметил, что Байден во время переговоров по видеосвязи запрашивал у помощников справочные материалы. Путину, подчеркнул он, это не потребовалось, так как он «очень хорошо владеет тематикой».

Также по видеосвязи, рассказал Песков, Путин в ближайшее время планирует провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по телемосту 7 декабря. Общение проходило в закрытом для прессы режиме и продолжалось около двух часов. До начала телемоста сообщалось, что среди тем переговоров будут расширение НАТО на восток и ситуация вокруг Украины.

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