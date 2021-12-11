Сицилийский епископ рассказал детям, что Санта-Клауса не существует. Епархии пришлось извиняться

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Епархия католической церкви на Сицилии извинилась перед прихожанами, после того как один из епископов рассказал группе детей, что Санта-Клауса не существует. Об этом пишет The Guardian.

Епископ Антонио Стальяно во время одного из церковных праздников, выступая перед детьми, заявил, что Санты не существует, а его красный костюм был придуман компанией Coca Cola для продвижения своей продукции.

Многие родители подвергли заявление епископа резкой критике, обвинив его в разрушении семейных традиций и лишении детей праздника, который и так находится под угрозой из-за пандемии.

В официальном заявлении епархия подчеркнула, что церковь не хочет помешать детям мечтать. В епархии извинились от лица Стальяно и отметили, что епископ лишь сетовал на излишнюю коммерциализацию Рождества. Ведь его символ, святой Николай, прообраз Санта-Клауса, раздавал подарки бедным, и это должно наводить на мысли о том, как важно быть щедрым и делиться с ближними, а не о покупках.

Coca Cola использует образ Санта-Клауса в красном костюме в своей рекламе с 1930-х годов — во многом благодаря этому его современный образ стал именно таким. Однако красный костюм — не изобретение Coca Cola, он использовался в различных иллюстрациях как минимум с начала XX века.

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