Минтранс решил обязать пассажиров нижних полок уступать место у стола попутчикам с верхних, чтобы они могли поесть. Но не более, чем на час
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Минтранс предложил обязать пассажиров поездов, едущих на нижних полках, уступать место у стола попутчикам с верхних, чтобы они могли поесть. Соответствующий проект правил перевозок опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ предполагает, что пассажиры с нижних полок должны будут выделить попутчикам на завтрак и ужин не менее 30 минут у стола, а на обед — не более одного часа.
Пустить попутчиков за стол пассажиры будут обязаны по требованию проводника.
Среди других изменений, предложенных Минтрансом — разрешить бесплатно провозить в поезде одну пару лыж или сноуборд, а также запретить провоз «средств передвижения с двигателем внутреннего сгорания».