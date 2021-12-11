Минтранс решил обязать пассажиров нижних полок уступать место у стола попутчикам с верхних, чтобы они могли поесть. Но не более, чем на час

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Минтранс предложил обязать пассажиров поездов, едущих на нижних полках, уступать место у стола попутчикам с верхних, чтобы они могли поесть. Соответствующий проект правил перевозок опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предполагает, что пассажиры с нижних полок должны будут выделить попутчикам на завтрак и ужин не менее 30 минут у стола, а на обед — не более одного часа.

Пустить попутчиков за стол пассажиры будут обязаны по требованию проводника.

Среди других изменений, предложенных Минтрансом — разрешить бесплатно провозить в поезде одну пару лыж или сноуборд, а также запретить провоз «средств передвижения с двигателем внутреннего сгорания».

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