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Житель Германии упал и повредил спину по пути от кровати к рабочему месту, оборудованному дома. Федеральный социальный суд счел инцидент производственной травмой, сообщает The Guardian.

Согласно данным суда, ситуация произошла еще до пандемии коронавируса, в сентябре 2018 года. Региональный менеджер по продажам компании, которая обозначена только как , шел из спальни в рабочий кабинет, который находится этажом ниже. На винтовой лестнице он поскользнулся и упал, повредив позвоночник в грудном отделе.

Страховая компания отказалась выплатить компенсацию, после чего мужчина обратился с иском. В результате разбирательств федеральный суд решил, что истец получил травму по пути на работу и может требовать выплат.

«Если застрахованная деятельность осуществляется в домашнем хозяйстве застрахованного лица или в другом месте, страховая защита предоставляется в том же объеме, что и в случае, когда деятельность осуществляется на территории компании», — отмечается в документах суда.

Разбирая инцидент, суд отметил, что мужчина начинает работу сразу после пробуждения, не отвлекаясь на завтрак. Оказалось, что это важно, отмечает The Guardian, потому что страховка покрывает только первую утреннюю «поездку» на работу. Таким образом, если бы истец сначала отправился завтракать и упал, то не мог бы рассчитывать на компенсацию.

Как отмечается в решение суда, закон о страховании распространяется на удаленные рабочие места, в том числе на «автоматизированное рабочее место», которое работодатель на постоянной основе устанавливает на частном владении сотрудника.

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