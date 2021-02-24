Суд в Китае впервые обязал мужчину компенсировать бывшей жене работу по дому. Женщине присудили 7,7 тысячи долларов

Очередь в магазин в Пекине. Февраль 2021 года Andy Wong / AP / Scanpix / LETA

Суд в Пекине обязал мужчину при разводе заплатить жене компенсацию за работу по дому, которую она выполняла во время их брака. Об этом сообщило издание Sina News.

Господин Чен и госпожа Ван поженились в 2015 году, у них родился сын. В 2020 году Чен подал на развод. Жена-домохозяйка обвинила его в том, что он не занимался бытовыми вопросами и не заботился о ребенке, и потребовала компенсацию в 160 тысяч юаней (24 800 долларов), пишет Sina News.

Суд постановил, что Чен должен выплатить жене компенсацию в 50 тысяч юаней (7,7 тысячи долларов) за работу по дому во время их брака. Кроме того, суд оставил ребенка с женщиной и обязал бывшего мужа ежемесячно платить ей алименты в размере двух тысяч юаней (300 долларов).

Как пишет издание South China Morning Post, это первое судебное решение такого рода в Китае. Оно стало возможным после того, как с 1 января в стране начала действовать новая редакция Гражданского кодекса. Она позволяет мужу или жене при разводе требовать компенсацию, если он или она во время брака несли большую ответственность за воспитание детей или уход за престарелыми родственниками, а также если помогали партнеру в его работе.

Китайские СМИ стали писать об этой истории еще в начале февраля. Она вызвала большой резонанс. Связанный с ней хэштег на платформе микроблогов Weibo — одной из самых популярных соцсетей в стране — за несколько недель посмотрели более 570 миллионов раз, пишет BBC News. Некоторые пользователи Weibo сочли, что жене присудили слишком маленькую компенсацию. «Работа домохозяйки недооценивается. В Пекине нанять няню на год стоит больше 50 тысяч юаней», — цитирует BBC один из комментариев.

Судья Фэн Мяо, который принимал решение о компенсации, объяснил, что при определении суммы руководствовался несколькими факторами: время в браке, вклад госпожи Ван в домашнюю работу, доход ее мужа и стоимость жизни в Пекине.

Китайское законодательство позволяет при разводе требовать компенсацию за работу по дому еще с 2001 года. Но раньше эта норма была применима только к тем супружеским парам, которые заключали договор о разделе совместно нажитого имущества. Это делали лишь 3-5% китайских супружеских пар, поэтому в новой редакции Гражданского кодекса эту оговорку убрали, пишет CNN.

В Китае, как отмечает издание, в последние годы снижается количество браков и растет количество разводов. Число жителей страны, вступивших в брак в первый раз, в 2013 году составляло 23,8 миллиона человек, а к 2019 году сократилось до 13,9 миллиона. Число разводов в стране, наоборот, увеличилось с 0,69 на тысячу человек в 1990 году до 3,36 на тысячу человек в 2019-м.

По данным Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Китае женщины тратят на 234 минуты в день, мужчины — 91 минуту в день. России в статистике ОЭСР нет. По данным Всемирного банка на 2014 год, жительницы России в среднем тратили 18,4% своего времени на домашнее хозяйство, а мужчины — лишь 8%.

Читайте также

The Economist рассказал, как китайские суды отказывают женщинам в разводе — даже если мужья их бьют. Это нужно ради «социальной стабильности»

Читайте также

The Economist рассказал, как китайские суды отказывают женщинам в разводе — даже если мужья их бьют. Это нужно ради «социальной стабильности»

Ольга Корелина