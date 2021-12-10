Суд в Иркутске приговорил к двум годам условно военнослужащего, написавшего «Ингушетия» пеной для бритья на спинах сослуживцев

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Суд в Иркутске приговорил военнослужащего к двум годам лишения свободы условно за издевательства над сослуживцами. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

Рамзан Албаков признан виновным в неуставных отношениях (пункт «б» части 2 статьи 335 УК РФ) и возбуждении ненависти с использованием интернета (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ).

Как установил суд, Албаков написал на спинах солдат-срочников слово «Ингушетия» пеной для бритья и фотографировался на их фоне, а потом опубликовал снимки в соцсетях. Участвовать в фотосессии от солдат он требовал под угрозой физической расправы.

В августе 2020 года Минобороны заявило, что в российской армии не осталось таких понятий как «дедовщина» и «казарменное хулиганство».

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