Ильназу Галявиеву, напавшему на школу в Казани, предъявили окончательное обвинение. СК заявил, что он раскаялся в преступлении

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Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, напавшему на гимназию № 175 в Казани в мае 2021 года.

Он подозревается по четырем статьям УК: убийстве, изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также умышленном повреждении чужого имущества. Галявиева признали вменяемым, а следовательно подлежащим уголовной ответственности.

По данным СК, Галявиев раскаялся в содеянном и признал свою вину в полном объеме.

Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении.

В результате нападения на школу погибли семеро детей и две учительницы. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 600 человек, в том числе малолетние дети.