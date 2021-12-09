В России зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма». Это самое дорогое лекарство в мире

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Минздрав зарегистрировал в России препарат «Золгенсма», сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств. Регистрационное удостоверение выдано на пять лет.

Производитель лекарства — швейцарская фармацевтическая компания Novartis — подал документы на регистрацию в июле 2020 года.

«Золгенсма» применяется для лечения спинальной мышечной атрофии ( ). Этот препарат считается самым дорогим в мире. Один его укол стоит больше двух миллионов долларов. Лекарство вводят в организм однократно.

Как обратила внимание «Новая газета», одновременно с регистрацией «Золгенсмы» Минздрав предложил разрешить фонду закупать зарегистрированные в РФ лекарства до их ввода в гражданский оборот.

«Золгенсма» — третий препарат для лечения СМА, который Минздрав одобрил для применения в России. В 2019 году была одобрена «Спинраза» американской компании Biogen, в 2020-м — «Эврисди» швейцарской F. Hoffmann-La Roche. Они стоят сотни тысяч долларов; в отличие от «Золгенсмы», при их использовании однократного применения недостаточно.

В августе 2021 года, еще до регистрации «Золгенсмы», фонд «Круг добра» сообщил, что договорился с Novartis о поставке препарата в Россию, отметив, что производитель пошел «на серьезные уступки» в цене. В сентябре фонд заявил о решении закупить «Золгенсму» для 12 детей. Также «Круг добра» закупал «Спинразу» и «Эврисди».

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