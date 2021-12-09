Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей

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Семьи погибших в результате стрельбы в многофункциональном центре (МФЦ) «Рязанский» получат от властей Москвы единовременную материальную помощь в размере одного миллиона рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом говорится в распоряжении мэра Сергея Собянина.

В документе также предусмотрена ежемесячная выплата для детей погибшего сотрудника МФЦ до достижения ими 18-летнего возраста, а в случае очного обучения в вузе — до 23 лет.

7 декабря 45-летний житель Москвы Сергей Глазов открыл стрельбу из пистолета в МФЦ «Рязанский» по посетителям и персоналу. Как сообщалось, причиной этому послужил конфликт из-за маски, которую не хотел надевать Глазов. В результате погибли два человека — администратор и охранник МФЦ. Еще четыре человека, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

Глазова задержали. Он признал вину. По факту стрельбы возбуждены уголовные дела об убийстве двух человек и незаконном обороте оружия. Задержанному назначена психолого-психиатрическая экспертиза. 9 декабря Пресненский суд Москвы арестовал Глазова на два месяца.

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