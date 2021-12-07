В Москве посетитель МФЦ отказался надеть маску и открыл стрельбу. Погибли два человека СМИ назвали стрелявшего военным пенсионером, который служил в СВР

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У МФЦ «Рязанский» после стрельбы, 7 декабря 2021 года Роман Белов / ТАСС

В многофункциональном центре (МФЦ) «Рязанский» на юго-востоке Москвы посетитель открыл стрельбу. Погибли два человека, еще три пострадали. Погибшие — администратор и охранник МФЦ. Среди пострадавших трое взрослых и 10-летняя девочка. Их всех госпитализировали в тяжелом состоянии. Mash сообщил, что ребенок умер в больнице, но в Следственном комитет это опровергли.

Стрелявший задержан. Официально сообщается, что это 45-летний житель Москвы. Его задержал оказавшийся рядом сотрудник управления по вопросам миграции полиции Москвы Георгий Домолаев. Он вышел на шум и успел догнать уходившего стрелка. При себе у него не было оружия, а стрелявший был вооружен пистолетом и ножом, подчеркнули в МВД. По поручению главы ведомства Домолаева представят к награде.

Мужчина открыл стрельбу после конфликта из-за маски. По словам источников «Интерфакса» и ТАСС, когда он зашел в МФЦ, его попросили надеть маску. Он отказался, после чего его попытались вывести, но он достал пистолет и стал стрелять. Как пишет Baza, сначала мужчина выстрелил в администратора МФЦ, который обычно встречает посетителей на входе, потом — в бросившегося к нему охранника.

Стрелявший был в неадекватном состоянии, рассказали собеседники ТАСС и «Интерфакса». «Задержанный… агрессивен, оказывает активное сопротивление. Возможно, он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — сказал источник «Интерфакса». По его словам, подозреваемому предстоит пройти психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу.

Обновлено. Источник «Интерфакса» заявил, что задержанный имеет признаки психического расстройства. По словам собеседника РИА Новости, он никак не может объяснить свои действия и мотивы, «говорит про коронавирус и всемирный заговор». Источник «Интерфакса» подтвердил, что мужчина, по его собственным словам, «не верит в коронавирус, вакцины от него и в целом, а пандемию считает заговором».

СМИ сообщили, что стрелявшего зовут Сергей Глазов. Источники РБК и ТАСС назвали его военным пенсионером. По информации Mash, Глазов получил звание подполковника и служил в войсковой части 33949 в Москве, которая, по данным СМИ, относится к Службе внешней разведки (СВР) России. О том, что Глазов служил в СВР, также сообщил источник RT.

Глазов стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на его имя, рассказал источник ТАСС. Сообщалось, что при себе у него была сумка с проводами, однако взрывных устройств в ней не оказалось. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Глазову грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

СМИ распространили фото мужчины, якобы стрелявшего в МФЦ. Оказалось, это другой человек. Сергей Глазов, чьи снимки появились в интернете в связи со стрельбой, связался с News.ru и сообщил, что он не имеет к преступлению никакого отношения. По его словам, во время стрельбы он собирал кухню в Подмосковье. News.ru объяснил ошибку тем, что его имя и возраст совпадают с именем и возрастом подозреваемого в стрельбе.

Ольга Корелина