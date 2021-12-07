В Москве посетитель открыл стрельбу в МФЦ после отказа надеть маску. Двое погибли

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Вооруженный преступник открыл стрельбу в многофункциональном центре «Рязанский» на юго-востоке Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что погибли два человека. Это сотрудница МФЦ и посетитель, рассказали ТАСС в МВД. Еще трое человек пострадали. РИА Новости утверждает, что среди пострадавших ребенок. По словам очевидцев, ранена девочка, которой «на вид 10-11 лет».

Стрелка задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Источник «Интерфакса» сказал, что задержан 45-летний житель Москвы. «По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять», — рассказал собеседник агентства. Эту же версию приводит Mash.

Задержанный, по предварительной информации, «находится в неадекватном, невменяемом состоянии», заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.