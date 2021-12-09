Двое новосибирских полицейских получили условные сроки за взятки. Один из них брал взятки водкой и лапшой быстрого приготовления

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Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к семи годам лишения свободы условно 37-летнего экс-начальника районного отдела участковых Николая Носкова и его 39-летнего бывшего заместителя Романа Тарасова. Об этом сообщает прокуратура региона.

Полицейских также оштрафовали на сумму, равную пятикратному размеру взятки, на три года запретили занимать должности в правоохранительных органах и лишили званий майора и подполковника.

Суд признал Носкова и Тарасова виновными в получении , а также в . При этом по последнему обвинению Носкова освободили от штрафа в 100 тысяч рублей из-за истечения срока давности преступления.

По версии следствия, в 2018-2019 годах бывшие полицейские ежемесячно получали от новосибирского предпринимателя, занимавшегося торговлей фруктами и овощами, взятки от 26 до 50 тысяч рублей. Взамен они сообщали бизнесмену о рейдах полиции и районной администрации, чтобы он мог избежать ответственности за торговлю в неустановленном месте и нарушение порядка размещения временных объектов. За это время полицейские получили взяток на общую сумму в 304 тысячи рублей.

Кроме того, в 2018 году Носков получил от другого предпринимателя взятку в виде двух коробок с 84 пачками лапши быстрого приготовления, 24 банок гречки, 24 бутылок водки, 12 бутылок вина и пяти пачек бумаги.

В своем пресс-релизе региональная прокуратура подчеркнула, что приговор полицейским вынесли в Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

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